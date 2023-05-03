Через удар рф по Херсону в лікарню у тяжкому стані доставили дитину - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Після чергового удару армії рф по Херсону в лікарню у тяжкому стані доставили дитину, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
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"Херсонщина. Приблизно о 15:00 до Дитячої обласної лікарні доставлена дитина у важкому стані", - повідлмив Єрмак.
Нагадаємо
Російські війська 3 травня неодноразово вдарили по Херсону та області.
Зокрема, незадовго до 15 години про обстріл повідомив і керівник ОП Андрій Єрмак: "За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу Херсона росіяни поцілили по цивільній інфраструктур".