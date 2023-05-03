росіяни не припиняють удари по Херсону, є загиблі і поранені - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Російські війська сьогодні неодноразово вдарили по Херсону та області, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"росіяни продовжують бити по Херсону, залишайтеся у безпечних місцях. Уже відомо про нових поранених та загиблих. Коли у місті стане спокійніше, повідомлю окремо!" - написав він незадовго до 15 години.
Про обстріли повідомив і керівник ОП Андрій Єрмак: "За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу Херсона росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Наразі відомо про 1 постраждалого".
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Перед цим, за даними Прокудіна, також були ворожі удари по облцентру.
Через ранковий обстріл гіпермаркету “Епіцентр” у Херсоні три людини загинули, ще четверо – отримали поранення, лікарі надають їм необхідну допомогу.
Пізніше стало відомо про нові обстріли росіян. "Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсона. Попередньо, одна людина загинула, ще троє цивільних – поранені. Також пошкоджено карету “швидкої” – медики не постраждали. На місці працюють рятувальні служби", - зазначив Прокудін.
Також сьогодні росіяни вбили трьох енергетиків, які виконували аварійно-відновлювальні роботи поблизу села Степанівка. Також ворог гатив по Михайлівці, Гаврилівці, Тягинці, у Токарівці на подвірʼї власного будинку загинув 47-річний чоловік, в Іванівці – поранено 61-річного місцевого жителя.
Нагадаємо
Російські війська сьогодні завдали удар по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона.