росіяни вдарили по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона: відомо про 3 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Російські війська сьогодні завдали удар по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона, наразі відомо про 3 загиблих, 5 поранених людей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Facebook, пише УНН.
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"Херсон. росія знову вбила мирних українців. Сьогодні близько 11 ранку ворог завдав удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона. Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу", - повідомив Клименко.
Зі слів міністра, усі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям.
Нагадаємо
За минулу добу ворог здійснив 106 обстрілів по Херсонській області, були жертви.