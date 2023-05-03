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росіяни вдарили по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона: відомо про 3 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Російські війська сьогодні завдали удар по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона, наразі відомо про 3 загиблих, 5 поранених людей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Херсон. росія знову вбила мирних українців. Сьогодні близько 11 ранку ворог завдав удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона. Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу", - повідомив Клименко.

Зі слів міністра, усі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям.

Нагадаємо

За минулу добу ворог здійснив 106 обстрілів по Херсонській області, були жертви.

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