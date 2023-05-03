Окупанти обстріляли Херсонщину: загинули четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Внаслідок обстрілу Херсонщини загинули четверо людей, семеро дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 106 обстрілів, випустивши 485 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію четверо людей загинули, семеро (з них одна дитина) - дістали поранення", - написав Прокудін.
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На Дніпропетровщині було збито 7 ворожих дронів.