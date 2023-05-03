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Дніпропетровщина: в області було збито 7 дронів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В Дніпропетровській області було збито 7 ворожих дронів, однак один все ж дістався цілі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Вночi оборонці неба з повітряного командування "Схiд" збили над Днiпропетровщиною 7‼️дронiв.

Але один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили", -йдеться у повідомленні.

Доповнення

Як зазначається, мешканці мiста не постраждали. На мiсцi ще працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються.

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