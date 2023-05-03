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россияне не прекращают удары по Херсону, есть погибшие и раненые - глава ОВА

Киев • УНН

 • 901105 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Российские войска сегодня неоднократно ударили по Херсону и области, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"россияне продолжают бить по Херсону, оставайтесь в безопасных местах. Уже известно о новых раненых и погибших. Когда в городе станет спокойнее, сообщу отдельно!" - написал он незадолго до 15 часов.

Об обстрелах сообщил и руководитель ОП Андрей Ермак: "По предварительной информации, в результате вражеского обстрела Херсона россияне попали по гражданской инфраструктуре. Известно об 1 пострадавшем".

Детали

Перед этим, по данным Прокудина, также были вражеские удары по облцентру.

Из-за утреннего обстрела гипермаркета “Эпицентр” в Херсоне три человека погибли, еще четверо – получили ранения, врачи оказывают им необходимую помощь.

Позже стало известно о новых обстрелах россиян. "Враг ударил по железнодорожному вокзалу Херсона. Предварительно, один человек погиб, еще трое гражданских – ранены. Также повреждена карета “скорой” – медики не пострадали. На месте работают спасательные службы", - отметил Прокудин.

Также сегодня россияне убили трех энергетиков, которые выполняли аварийно-восстановительные работы вблизи села Степановка. Также враг бил по Михайловке, Гавриловке, Тягинке, в Токаревке во дворе собственного дома погиб 47-летний мужчина, в Ивановке – ранен 61-летний местный житель.

Напомним

Российские войска сегодня нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона.

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