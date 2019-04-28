Свідки повідомили про удар безпілотника по Тріполі - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Авіаудар безпілотника було завдано в суботу ввечері по Тріполі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За словами очевидців, удар завдав безпілотник. Потім послідували декілька гучних вибухів.
Інші подробиці інциденту не наводяться. Дані про жертви і постраждалих на даний момент не надходили.
Нагадаємо, Лівійська Національна армія командувача фельдмаршала Халіфа Хафтара заявила, що військово-повітряні сили армії завдали ударів по військовому табору урядових військ, підтримуваних ООН, на заході столиці Лівії - Тріполі.