Очевидцы сообщили об ударе беспилотника по Триполи - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Авиаудар беспилотника был нанесен в субботу вечером по Триполи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По словам очевидцев, удар нанес беспилотник. Затем последовали несколько громких взрывов.
Другие подробности инцидента не приводятся. Данные о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.
Напомним, Ливийская Национальная армия командующего фельдмаршала Халифа Хафтара заявила, что военно-воздушные силы армии нанесли удары по военному лагерю правительственных войск, поддерживаемых ООН, на западе столицы Ливии - Триполи.