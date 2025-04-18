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Сварка через російську музику закінчилась вбивством: двом братам повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 8610 перегляди

У Києві брати вбили знайомого через російську музику. Під час сварки один вдарив ножем, інший добив каструлею по голові. Обом повідомлено про підозру.

Сварка через російську музику закінчилась вбивством: двом братам повідомлено про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру двом братам 21 та 22 років у навмисному вбивстві товариша після сварки через російську музику. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом братам 21 та 22 років в умисному вбивстві знайомого (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що чоловіки посварились через те, підозрювані під час застілля у квартирі хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути.

Під час конфлікту один з братів завдав йому кілька ударів ножем, а інший після того, як поранений чоловік впав на підлогу, вдарив кілька разів по голові каструлею. Внаслідок отриманих травм 29-річний чоловік помер.

Підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно.

У Києві притягнули до відповідальності юнаків за російську музику на Подолі попри удар ворога по Сумах14.04.25, 10:50 • 6802 перегляди

Ольга Розгон

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