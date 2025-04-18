Ссора из-за российской музыки закончилась убийством: двум братьям сообщено о подозрении
Киев • УНН
В Киеве братья убили знакомого из-за российской музыки. Во время ссоры один ударил ножом, другой добил кастрюлей по голове. Обоим сообщено о подозрении.
Правоохранители сообщили о подозрении двум братьям 21 и 22 лет в умышленном убийстве товарища после ссоры из-за русской музыки. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум братьям 21 и 22 лет в умышленном убийстве знакомого (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)
Детали
Установлено, что мужчины поссорились из-за того, что подозреваемые во время застолья в квартире хотели слушать русскую музыку, а их знакомый попросил ее выключить.
Во время конфликта один из братьев нанес ему несколько ударов ножом, а другой после того, как раненый мужчина упал на пол, ударил несколько раз по голове кастрюлей. В результате полученных травм 29-летний мужчина скончался.
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.
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