Сутички після ЛГБТІ-маршу в Одесі: до відповідальності притягують 61 особу за бійку з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Одеські поліцейські притягують до відповідальності 61 особу за влаштовану бійку з правоохоронцями після "Маршу рівності" в Одесі, повідомляє УНН з посиланням на дані місцевої поліції.
Що сталося
Учора ввечері по завершенню прайд-ходи в центрі Одеси група невдоволених акцією молодиків кинулася до правоохоронців битися, застосувавши сльозогінний газ. У результаті протиправних дій майже 30 поліцейських та гвардійців отримали тілесні ушкодження.
Реакція поліції
Правопорушників доставили з вулиці Дерибасівської до відділку поліції, а за фактом подій, що там сталися, відомості внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
За результатами досудового розслідування в межах проваджень, як вказано, у порядку ст. 208 КПК України було затримано 15 осіб віком від 18-ти до 25-ти років. Вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжного заходу.
Стосовно ще 46-ти осіб, серед яких 12-ть неповнолітніх, складено адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. Додатково батьків підлітків притягнуто до відповідальності згідно зі статтею 184 КУпАП.