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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 107859 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 124941 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 128759 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 188543 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 222128 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 139065 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 131369 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Стычки после ЛГБТИ-марша в Одессе: к ответственности привлечут 61 человека за драку с полицией

Стычки после ЛГБТИ-марша в Одессе: к ответственности привлечут 61 человека за драку с полицией

Киев  •  УНН

 • 18125 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Одесские полицейские привлекают к ответственности 61 человека за устроенную драку с правоохранителями после "Марша равенства" в Одессе, сообщает УНН со ссылкой на данные местной полиции.

Что произошло

Вчера вечером по завершению прайд-шествия в центре Одессы группа недовольных акцией молодых людей бросилась на полицию драться, применив слезоточивый газ. В результате противоправных действий почти 30 полицейских и гвардейцев получили телесные повреждения.

Реакция полиции

Правонарушителей доставили с улицы Дерибасовской в отделение полиции, а по факту событий, что там произошли, сведения внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По результатам предварительного расследования в рамках производств, как указано, в порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны 15 человек в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.

В отношении еще 46-ти человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП. Дополнительно родителей подростков привлечено к ответственности в соответствии со статьей 184 КУоАП.

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