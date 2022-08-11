Супутникові знімки зафіксували ураження після вибухів у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Супутникові знімки за 10 серпня, зроблені Planet Labs, що є у розпорядженні "Схем" (Радіо Свобода), зафіксували ураження після вибухів на військовому аеродромі "Саки" поблизу Новофедорівки у Криму, передає УНН.
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На світлинах видно пошкоджену російську авіацію, зокрема, винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М.
Командування Повітряних Сил ЗСУ також поділилося знімками військового аеродрому "Саки" у Криму.
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"До та після "позаштатної ситуації". Як бачимо там не дев’ять, а значно більше демілітаризованих російських літаків. Хто вміє добре рахувати обсмалених рашистів, пишіть нам у коментарях: яку кількість авіатехніки втратили окупанти на аеродромі Саки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
9 серпня, у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".
Повітряні сили Збройних сил України підтвердили знищення дев'яти літаків загарбників у тимчасово окупованому Криму.