Супутникові знімки зафіксували ураження після вибухів у Криму

Деталі

На світлинах видно пошкоджену російську авіацію, зокрема, винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М.

Командування Повітряних Сил ЗСУ також поділилося знімками військового аеродрому "Саки" у Криму.

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"До та після "позаштатної ситуації". Як бачимо там не дев’ять, а значно більше демілітаризованих російських літаків. Хто вміє добре рахувати обсмалених рашистів, пишіть нам у коментарях: яку кількість авіатехніки втратили окупанти на аеродромі Саки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

9 серпня, у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

Повітряні сили Збройних сил України підтвердили знищення дев'яти літаків загарбників у тимчасово окупованому Криму.