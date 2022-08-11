Спутниковые снимки зафиксировали поражение после взрывов в Крыму

Детали

На фотографиях видны поврежденная российская авиация, в частности, истребители типа Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М.

Командование Воздушных Сил ВСУ также поделилось снимками военного аэродрома "Саки" в Крыму.

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"До и после "внештатной ситуации". Как видим там не девять, а гораздо больше демилитаризованных российских самолетов. Кто умеет хорошо считать обжаренных рашистов, пишите нам в комментариях: какое количество авиатехники потеряли оккупанты на аэродроме Саки" , – говорится в сообщении.

Напомним

9 августа, во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков во временно оккупированном Крыму.