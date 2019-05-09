Суперник Ломаченка за титул WBC: зараз чудовий час для такого поєдинку

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Претендент на титул WBC у легкій вазі британець Люк Кемпбелл виразив позитивну налаштованість на підсумок майбутнього бою із українським чемпіоном Василем Ломаченко, повідомляє УНН з посиланням на Boxing Social.

“Це буде просто ще один „день в офісі“. Я ж не з Зевсом буду битися. Це буде дуже складний бій, але я ніколи не ставився до них легковажно, не сприймав їх, як прості. В цьому поєдинку ви побачите мою кращу версію. Зараз чудовий час для такого поєдинку. Я чудово почуваю себе фізично і ментально. Має відчуття, що не припиняю розвиватися і стаю все краще. Це може бути мега бій, дуже цікавий поєдинок”, — заявив Кемпбелл.

Варто відзначити, що Кемпбелл і Ломаченко є олімпійськими чемпіонами — британець здобував “золото” в 2012 році, а українець 2008-го.

Нагадаємо, що вчора WBC призначила бій за титул у легкій вазі в якому будуть також розігруватися два пояси Ломаченка.

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