Соперник Ломаченко за титул WBC: сейчас отличное время для такого поединка

"Это будет просто еще один "день в офисе". Я же не с Зевсом буду драться. Это будет очень сложный бой, но я никогда не относился к ним легкомысленно, не воспринимал их, как простые. В этом поединке вы увидите мою лучшую версию. Сейчас прекрасное время для такого поединка. Я прекрасно чувствую себя физически и ментально. Нет ощущения, что не прекращаю развиваться и становлюсь все лучше. Это может быть мега бой, очень интересный поединок", - заявил Кэмпбелл.

Стоит отметить, что Кэмпбелл и Ломаченко являются олимпийскими чемпионами - британец получил "золото" в 2012 году, а украинец 2008-го.

Напомним, что вчера WBC назначил бой за титул в легком весе в котором будут также разыгрываться два пояса Ломаченко.