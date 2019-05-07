Ломаченко побореться за новий титул: названо суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Всесвітня боксерська рада (WBC) дозволила чинному чемпіону світу за версіями WBA/WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) українцеві Василю Ломаченку (13-1, 10 КО) провести бій за свій вакантний титул в цій категорії проти офіційного претендента з Британії Люка Кемпбелла (20-2, 16 КО). Поєдинок офіційно призначений чемпіонським комітетом організації, передає УНН з посиланням на повідомлення на сторінці Ломаченка в Facebook.
Як зазначає vringe.com, WBC оголосив про проведення турніру, який визначить обов'язкового претендента для переможця бою Ломаченко-Кемпбелл. У півфіналах повинні зустрітися Заур Абдуллаєв (РФ) і Девін Хейні (США), а також Теофімо Лопес (США) і Хав'єр Фортуна (Домініканська Респ-ка). Переможці б'ються між собою за статус офіційного претендента на світовий титул.
12 квітня в США Ломаченко провів успішний захист поясів, нокаутувавши в 4-му раунді обов'язкового претендента по лінії WBA британця Ентоні Кроллу. Повернення українця орієнтовно заплановано на вересень.
Олімпійський чемпіон 2012 року, Кемпбелл став офіційним контендером на титул WBC завдяки перемозі в реванші над французом Іваном Менді, від якого зазнав першої поразки в профікарьере.
Раніше повідомлялося, що за вакантний титул WBC, звільнений Майки Гарсією, Кемпбелл буде битися з іншим підопічним Едді Херн - Хейні. А Лопес отримав можливість взяти участь у відбірковому поєдинку IBF з японцем Масайоші Накатані.