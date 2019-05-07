Ломаченко побореться за новий титул: названо суперника

КИЇВ. 7 травня. УНН. Всесвітня боксерська рада (WBC) дозволила чинному чемпіону світу за версіями WBA/WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) українцеві Василю Ломаченку (13-1, 10 КО) провести бій за свій вакантний титул в цій категорії проти офіційного претендента з Британії Люка Кемпбелла (20-2, 16 КО). Поєдинок офіційно призначений чемпіонським комітетом організації, передає УНН з посиланням на повідомлення на сторінці Ломаченка в Facebook.