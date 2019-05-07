Ломаченко поборется за новый титул: назван соперник

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Всемирный боксёрский совет (WBC) позволил действующему чемпиону мира по версиям WBA/WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) украинцу Василию Ломаченко(13-1, 10 КО) провести бой за свой вакантный титул в этой категории против официального претендента из Британии Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО). Поединок официально назначен чемпионским комитетом организации, передает УНН со ссылкой на сообщение на странице Ломаченка в Facebook.

Как отмечает vringe.com, WBC объявил о проведении турнира, который определит обязательного претендента для победителя боя Ломаченко-Кэмпбелл. В полуфиналах должны встретиться Заур Абдуллаев (РФ) и Девин Хэйни (США), а также Теофимо Лопес (США) и Хавьер Фортуна (Доминиканская Респ-ка). Победители дерутся между собой за статус официального претендента на мировой титул.

12 апреля в США Ломаченко провёл успешную защиту поясов, нокаутировав в 4-м раунде обязательного претендента по линии WBA британца Энтони Кроллу. Возвращение украинца ориентировочно запланировано на сентябрь.

Олимпийский чемпион 2012 года, Кэмпбелл стал официальным контендером на титул WBC благодаря победе в реванше над французом Иваном Менди, от которого потерпел первое поражение в профикарьере.

Ранее сообщалось, что за вакантный титул WBC, освобождённый Майки Гарсией, Кэмпбелл будет драться с другим подопечным Эдди Херна — Хэйни. А Лопес получил возможность принять участие в отборочном поединке IBF с японцем Масайоши Накатани.

Украинские Национальные Новости

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