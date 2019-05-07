Ломаченко поборется за новый титул: назван соперник

Как отмечает vringe.com, WBC объявил о проведении турнира, который определит обязательного претендента для победителя боя Ломаченко-Кэмпбелл. В полуфиналах должны встретиться Заур Абдуллаев (РФ) и Девин Хэйни (США), а также Теофимо Лопес (США) и Хавьер Фортуна (Доминиканская Респ-ка). Победители дерутся между собой за статус официального претендента на мировой титул.

12 апреля в США Ломаченко провёл успешную защиту поясов, нокаутировав в 4-м раунде обязательного претендента по линии WBA британца Энтони Кроллу. Возвращение украинца ориентировочно запланировано на сентябрь.

Олимпийский чемпион 2012 года, Кэмпбелл стал официальным контендером на титул WBC благодаря победе в реванше над французом Иваном Менди, от которого потерпел первое поражение в профикарьере.

Ранее сообщалось, что за вакантный титул WBC, освобождённый Майки Гарсией, Кэмпбелл будет драться с другим подопечным Эдди Херна — Хэйни. А Лопес получил возможность принять участие в отборочном поединке IBF с японцем Масайоши Накатани.