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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Сумщину вночі та вранці росіяни обстріляли з артилерії та мінометів, скинули КАБи

Київ • УНН

 • 118925 перегляди

Російські війська обстріляли артилерією та скинули бомби на декілька населених пунктів у Сумській області України, спричинивши 16 вибухів.

Сумщину вночі та вранці росіяни обстріляли з артилерії та мінометів, скинули КАБи

Російські війська вночі та вранці обстріляли артилерією та скинули КАБи на декілька громад у Сумській області, спричинивши 16 вибухів, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Уночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.

Як зазначається, обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Дружбівська та Середино-Будська громади:

·       Білопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).

·       Краснопільська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи).

·       Глухівська громада: зафіксовано з літака скидання авіаційних бомб КАБ (2 вибухи).

·       Дружбівська громада: здійснено з літака скидання авіаційних бомб КАБ (3 вибухи).

·       Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів (2 вибухи) та артилерії (2 вибухи).

Сумщина: армійці рф здійснили 27 обстрілів прикордоння, є травмований29.02.24, 22:39 • 29894 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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