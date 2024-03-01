Сумщину вночі та вранці росіяни обстріляли з артилерії та мінометів, скинули КАБи
Київ • УНН
Російські війська обстріляли артилерією та скинули бомби на декілька населених пунктів у Сумській області України, спричинивши 16 вибухів.
Російські війська вночі та вранці обстріляли артилерією та скинули КАБи на декілька громад у Сумській області, спричинивши 16 вибухів, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як зазначається, обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Дружбівська та Середино-Будська громади:
· Білопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).
· Краснопільська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи).
· Глухівська громада: зафіксовано з літака скидання авіаційних бомб КАБ (2 вибухи).
· Дружбівська громада: здійснено з літака скидання авіаційних бомб КАБ (3 вибухи).
· Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів (2 вибухи) та артилерії (2 вибухи).
Сумщина: армійці рф здійснили 27 обстрілів прикордоння, є травмований29.02.24, 22:39 • 29894 перегляди