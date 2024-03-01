Сумскую область ночью и утром россияне обстреляли из артиллерии и минометов, сбросили КАБы

Российские войска ночью и утром обстреляли артиллерией и сбросили КАБы на несколько громад в Сумской области, что стало причиной 16 взрывов, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как отмечается, обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Дружбовская и Середино-Будская громады:

- Белопольская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).

- Краснопольская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва).

- Глуховская громада: зафиксировано с самолета сброс авиационных бомб КАБ (2 взрыва).

- Дружбовская громада: осуществлен с самолета сброс авиационных бомб КАБ (3 взрыва).

- Середино-Будская громада: россияне ударили из минометов (2 взрыва) и артиллерии (2 взрыва).

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