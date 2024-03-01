Сумскую область ночью и утром россияне обстреляли из артиллерии и минометов, сбросили КАБы
Российские войска обстреляли артиллерией и сбросили бомбы на несколько населенных пунктов в Сумской области Украины, вызвав 16 взрывов.
Зеленский создал комиссию для отбора судей в КСУ по квоте Президента
Президент Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте Президента.
Zara возвращается в Украину после 2-летнего перерыва - FT
Zara готовится вновь открыть 50 из более 80 своих магазинов в Украине, которые она закрыла после вторжения россии в феврале 2022 года.
"Панцирь-С1" поврежден, двое военных рф ранены из-за взрыва дронов в белгородской области - росСМИ
Двое российских военнослужащих получили ранения, получила повреждения беспилотниками система ПВО "Панцирь-С1" в районе села головчино белгородской области россии.
В рф заявили о ночной атаке дронов на два региона: взрывы прогремели рядом с заводом впк
в рф заявили, что беспилотники пытались атаковать завод военно-промышленного комплекса в нижегородской области. Также один дрон был уничтожен над белгородской областью.
В Харьковской области враг ночью бил по Волчанску, в регионе 4 раненых
Несколько населенных пунктов в Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск, что привело к повреждению инфраструктуры и ранениям среди гражданского населения.
В Днепропетровской области сбиты три вражеских беспилотника, Никопольщину армия рф обстреляла из артиллерии
Три беспилотника были сбиты украинской противовоздушной обороной в Днепропетровской области, в то время как российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии, никто не пострадал.
На Запорожье мужчина погиб, женщина ранена в результате ракетного удара рф, в целом 200 вражеских обстрелов
71-летний мужчина погиб и 68-летняя женщина получила ранения в результате ракетного обстрела россиянами города Юловка Запорожской области, а в целом оккупанты совершили более 200 обстрелов 11 населенных пунктов в этом районе.
В Херсонской области враг попал в учебное заведение и коммунальную технику, двое раненых
Российские военные обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области Украины, повредив жилые дома, частные дома, школу, транспортные средства и ранив двух человек.
россияне за сутки потеряли 920 военнослужащих
По данным украинских военных, рф потеряла более 900 военнослужащих в Украине за минувшие сутки.