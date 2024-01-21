Сумщина: росіяни двічі за ніч атакували Білопільський район
Київ • УНН
Російські військові двічі атакували кордон Сумської області вночі, спрямовуючи міномети на Білопільську громаду. Це сталося після попереднього обстрілу напередодні, коли регіон зазнав 17 обстрілів, зафіксувавши 101 вибух.
Вночі росіяни двічі атакували прикордоння Сумщини. Били з мінометів по Білопільській громаді. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Вночі росіяни здійснили 2 обстріли Білопільської громади. Зафіксовано 11 вибухів з мінометів.
Нагадаємо
Напередодні у суботу військові рф 17 разів обстріляли територію Сумщини, було зафіксовано 101 вибух. Про це УНН писав із посиланням на дані військової адміністрації.