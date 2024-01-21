Сумщина: росіяни двічі за ніч атакували Білопільський район

Вночі росіяни двічі атакували прикордоння Сумщини. Били з мінометів по Білопільській громаді. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Вночі росіяни здійснили 2 обстріли Білопільської громади. Зафіксовано 11 вибухів з мінометів. – повідомили в ОВА.

Нагадаємо

Напередодні у суботу військові рф 17 разів обстріляли територію Сумщини, було зафіксовано 101 вибух. Про це УНН писав із посиланням на дані військової адміністрації.