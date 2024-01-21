Сумщина: россияне дважды за ночь атаковали Белопольский район

Силы ПВО ночью сбили 1 вражеский "шахед" из двух запущенных врагом - Генштаб

Российские войска нанесли авиаудары с использованием беспилотников "шахед-136/131", один из которых был сбит украинской противовоздушной обороной. В результате продолжающегося конфликта более 140 населенных пунктов в разных регионах Украины подверглись артиллерийским обстрелам, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям имущества.