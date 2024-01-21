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Сумщина: россияне дважды за ночь атаковали Белопольский район

Сумщина: россияне дважды за ночь атаковали Белопольский район

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 07:12  •  10458 просмотра

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Российские военные дважды атаковали границу Сумской области ночью, направляя минометы на Белопольскую громаду. Это произошло после предыдущего обстрела накануне, когда регион подвергся 17 обстрелам, зафиксировав 101 взрыв.

Ночью россияне дважды атаковали приграничье Сумщины. Били из минометов по Белопольской общине. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Ночью россияне совершили 2 обстрела Белопольской громады. Зафиксировано 11 взрывов из минометов.

- сообщили в ОВА.

Напомним

Накануне в субботу военные рф 17 раз обстреляли территорию Сумщины, было зафиксировано 101 взрыв. Об этом УНН писал со ссылкой на данные военной администрации. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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