Сумщину ворог з ночі двічі обстріляв з мінометів

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"Уночі та вранці росіяни здійснили 2 мінометних обстріли. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська (3 вибухи) та Середино-Будська (7 вибухів) громади", - вказали в ОВА у Telegram.

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За даними ОК "Північ", російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 11 обстрілів (77 вибухів) із різних видів озброєння.

Зокрема, минулої доби у Чернігівській області Семенівську громаду ворог обстріляв, імовірно, з мінометів, СПГ, підствольного гранатомета і застосував, імовірно, некеровану авіаційну ракету, у Сновській та Городнянській громаді ворожі обстріли були, імовірно, з мінометів. У Сумській області у Шосткинському районі фіксували ворожі обстріли, імовірно, з мінометів та ствольної артилерії. Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована.

Нагадаємо

Окупанти протягом вівторка атакували прикордоння Сумщини 15 разів.