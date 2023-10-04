Сумскую область враг с ночи дважды обстрелял из минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Российские войска с ночи обстреляли Сумскую область из минометов два раза. Об этом сообщили в Сумской ОВА в среду, пишет УНН.
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"Ночью и утром россияне совершили 2 минометных обстрела. Зафиксировано 10 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская (3 взрыва) и Середино-Будская (7 взрывов) громады", - указали в ОВА в Telegram.
Детали
По данным ОК "Север", российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 11 обстрелов (77 взрывов) из различных видов вооружения.
В частности, за прошедшие сутки в Черниговской области Семеновскую громаду враг обстрелял, предположительно, из минометов, СПГ, подствольного гранатомета и применил, предположительно, неуправляемую авиационную ракету, в Сновской и Городнянской громаде вражеские обстрелы были, предположительно, из минометов. В Сумской области в Шосткинском районе фиксировали вражеские обстрелы, вероятно, из минометов и ствольной артиллерии. Информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована.
Напомним
Оккупанты в течение вторника атаковали пограничье Сумской области 15 раз.