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Окупанти атакували прикордоння Сумщини 15 разів: пролунало 79 вибухів

Окупанти атакували прикордоння Сумщини 15 разів: пролунало 79 вибухів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Протягом вівторка росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 79 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Деталі 

Обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади.

  • Миколаївська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух).
  • Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів) та артобстріли (8 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (17 вибухів) та обстріл з мінометів (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (1 вибух).
  • Білопільська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади. Також був артилерійський обстріл (11 вибухів)
  • Юнаківська громада: здійснено мінометний  обстріл (3 вибухи).
  • Есманська громада: були мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Шалигинська громада: росіяни били з артилерії (4 вибухи).

Нагадаємо

Російські війська сьогодні вранці двічі вдарили сз мінометів по Сумській області.

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