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Сумщину зранку ворог обстріляв з мінометів

Сумщину зранку ворог обстріляв з мінометів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці двічі вдарили з мінометів по Сумській області, повідомили у вівторок у Сумській ОВА, пише УНН.

Цитата

"Зранку росіяни здійснили 2 мінометних обстріли. Зафіксовано 7 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська (5 вибухів) та Зноб-Новгородська (2 вибухи) громади", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Деталі

За даними ОК "Північ", російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. "Всього протягом минулої доби нараховано 9 обстрілів (46 вибухів) із різних видів озброєння", - вказали в ОК "Північ" у Telegram.

Як повідомляється, минулої доби у Чернігівській області зафіксовано ворожі обстріли Семенівської та Городнянської громад, імовірно, з мінометів, Новгород-Сіверської громади, імовірно, зі ствольної артилерії. У Сумській області - у Шосткинському районі, імовірно, зі ствольної артилерії та мінометів. "На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована", - повідомили в ОК "Північ".

Доповнення

Минулої доби окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 13 разів.

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