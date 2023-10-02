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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 13 разів: пролунало 50 вибухів

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 13 разів: пролунало 50 вибухів

Київ • УНН

 • 153544 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Протягом понеділка росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Деталі

Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Юнаківська, Шалигинська громади.

  • Краснопільська громада: ворог вдарив з мінометів (10 вибухів) та артилерії (8 вибухів). Також були пуски з гелікоптера ракети НАР (5 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з гранатомету (6 вибухів) та міномету (8 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено пуск з літака ракет НАР (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: росіяни били зі ствольної артилерії (5 вибухів).

Нагадаємо

Російські війська минулої доби тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 3 обстріли (36 вибухів) із різних видів озброєння. 

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