36 вибухів: росіяни обстріляли Сумщину та Чернігівщину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомили у понеділок в ОК "Північ", пише УНН.
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"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 3 обстріли (36 вибухів) із різних видів озброєння", - вказали в ОК "Північ" у Telegram і перечислили:
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- Чернігівська область
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- Городнянська громада: Сеньківка - 20 приходів, ймовірно, АГС.
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- Сумська область
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- Шосткинський район: Марчихина Буда - 7 приходів, ймовірно, міномет 120 мм.
- Шосткинський район: Нововолодимирівка - 9 приходів, ймовірно, міномет 82 мм.
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"На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо
Протягом неділі росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій Сумської області.