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36 вибухів: росіяни обстріляли Сумщину та Чернігівщину

36 вибухів: росіяни обстріляли Сумщину та Чернігівщину

Київ • УНН

 • 194819 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомили у понеділок в ОК "Північ", пише УНН.

Деталі

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 3 обстріли (36 вибухів) із різних видів озброєння", - вказали в ОК "Північ" у Telegram і перечислили:

  • Чернігівська область
  • Городнянська громада: Сеньківка - 20 приходів, ймовірно, АГС.
  • Сумська область
  • Шосткинський район: Марчихина Буда - 7 приходів, ймовірно, міномет 120 мм.
  • Шосткинський район: Нововолодимирівка - 9 приходів, ймовірно, міномет 82 мм.

"На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо

Протягом неділі росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій Сумської області.

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