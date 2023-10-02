36 вибухів: росіяни обстріляли Сумщину та Чернігівщину

Деталі

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 3 обстріли (36 вибухів) із різних видів озброєння", - вказали в ОК "Північ" у Telegram і перечислили:



Чернігівська область





Городнянська громада: Сеньківка - 20 приходів, ймовірно, АГС.



Сумська область





Шосткинський район: Марчихина Буда - 7 приходів, ймовірно, міномет 120 мм.

Шосткинський район: Нововолодимирівка - 9 приходів, ймовірно, міномет 82 мм.



"На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо

Протягом неділі росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій Сумської області.