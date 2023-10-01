Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 17 разів: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Протягом неділі росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.
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- Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
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- Краснопільська громада: 40 мін скинув ворог на територію громади. Також здійснив пуск ракет ПТУР (2 вибухи)
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- Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ. Поранено 1 цивільну особу. Також був обстріл з мінометів (12 вибухів).
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- Свеська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів).
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- Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів).
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- Хотінська громада: здійснено обстріл з гаубиці (5 вибухів), артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів) та пуск з літака ракет типу НАР (2 вибухи).
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- Білопільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
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Нагадаємо
Упродовж суботи, 30 вересня, російська армія обстріляла 7 громад Сумщини. Зафіксовано 75 вибухів.