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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 17 разів: є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Протягом неділі росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Деталі 

Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.

  • Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: 40 мін скинув ворог на територію громади. Також здійснив пуск ракет ПТУР (2 вибухи)
  • Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ. Поранено 1 цивільну особу. Також був обстріл з мінометів (12 вибухів).
  • Свеська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів).
  • Хотінська громада: здійснено обстріл з гаубиці (5 вибухів), артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів) та пуск з літака ракет типу НАР (2 вибухи).
  • Білопільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо

Упродовж суботи, 30 вересня, російська армія обстріляла 7 громад Сумщини. Зафіксовано 75 вибухів.

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