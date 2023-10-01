Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 17 раз: есть раненые

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. В течение воскресенья россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 86 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали 

Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Дружбовская, Свесская, Середино-Будская громады.

  • Великописаревская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: 40 мин сбросил враг на территорию громады. Также осуществил пуск ракет ПТУР (2 взрыва)
  • Дружбовская громада: россияне ударили из РСЗО. Ранен 1 гражданский человек. Также был обстрел из минометов (12 взрывов).
  • Свесская община: был минометный обстрел (7 взрывов).
  • Середино-Будская громада: зафиксирован минометный обстрел (9 взрывов).
  • Хотинская громада: осуществлен обстрел из гаубицы (5 взрывов), артиллерии (5 взрывов), минометов (6 взрывов) и пуск с самолета ракет типа НАР (2 взрыва).
  • Белопольская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.

Напомним

В течение субботы, 30 сентября, российская армия обстреляла 7 громад Сумщины. Зафиксировано 75 взрывов.

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