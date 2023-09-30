75 вибухів: армія росії обстріляла 7 громад Сумщини за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Упродовж дня, 30 жовтня, російська армія обстріляла 7 громад Сумщини. Зафіксовано 75 вибухів. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
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Зазначається, що за суботу, 30 жовтня, росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 75 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Шалигинська громади. Зокрема:
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Упродовж 29 вересня на Сумщині зафіксували 116 вибухів внаслідок російських обстрілів у 9 прикордонних громадах.
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