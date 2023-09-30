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75 взрывов: армия россии обстреляла 7 общин Сумской области за сутки

75 взрывов: армия россии обстреляла 7 общин Сумской области за сутки

Киев • УНН

 • 155108 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В течение дня, 30 октября, российская армия обстреляла 7 общин Сумской области. Зафиксировано 75 взрывов. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за субботу, 30 октября, россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 75 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Дружбовская, Шалигинская общины. В частности:

  • Великописаревская община: враг бил из минометов (22 взрыва).
  • Белопольская община: осуществлен обстрел из танка (5 взрывов) и обстрел из САУ (4 взрыва).
  • Середино-Будская община: был обстрел из миномета (14 взрывов).
  • Эсманская община: зафиксирован обстрел из артиллерии (7 взрывов).
  • Дружбовская община: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Краснопольская община: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).
  • Шалыгинская община: был артиллерийский обстрел (12 взрывов).

    • Добавим

    В течение 29 сентября на Сумщине зафиксировали 116 взрывов в результате российских обстрелов в 9 приграничных громадах.

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