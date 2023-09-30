75 взрывов: армия россии обстреляла 7 общин Сумской области за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В течение дня, 30 октября, российская армия обстреляла 7 общин Сумской области. Зафиксировано 75 взрывов. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
Отмечается, что за субботу, 30 октября, россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 75 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Дружбовская, Шалигинская общины. В частности:
Добавим
В течение 29 сентября на Сумщине зафиксировали 116 взрывов в результате российских обстрелов в 9 приграничных громадах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Историческое решение: Костин о предоставлении США данных в Международный суд по военным преступлениям россиян