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36 взрывов: россияне обстреляли Сумскую и Черниговскую области

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки трижды обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщили в понедельник в ОК "Север", пишет УНН.

Детали

"Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 3 обстрела (36 взрывов) из различных видов вооружения", - указали в ОК "Север" в Telegram и перечислили:

  • Черниговская область
  • Городнянская громала: Сеньковка - 20 приходов, вероятно, АГС.
  • Сумская область
  • Шосткинский район: Марчихина Буда - 7 приходов, вероятно, миномет 120 мм.
  • Шосткинский район: Нововладимировка - 9 приходов, вероятно, миномет 82 мм.

"К счастью, информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована", - сказано в сообщении.

Напомним

В течение воскресенья россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий Сумской области.

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