36 взрывов: россияне обстреляли Сумскую и Черниговскую области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки трижды обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщили в понедельник в ОК "Север", пишет УНН.
Детали
"Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 3 обстрела (36 взрывов) из различных видов вооружения", - указали в ОК "Север" в Telegram и перечислили:
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- Черниговская область
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- Городнянская громала: Сеньковка - 20 приходов, вероятно, АГС.
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- Сумская область
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- Шосткинский район: Марчихина Буда - 7 приходов, вероятно, миномет 120 мм.
- Шосткинский район: Нововладимировка - 9 приходов, вероятно, миномет 82 мм.
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"К счастью, информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована", - сказано в сообщении.
Напомним
В течение воскресенья россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий Сумской области.