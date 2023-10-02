Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 13 раз: прозвучало 50 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В течение понедельника россияне совершили 13 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Юнаковская, Шалыгинская громады.
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- Краснопольская громада: враг ударил из минометов (10 взрывов) и артиллерии (8 взрывов). Также были пуски с вертолета ракеты НАР (5 взрывов).
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- Белопольская громада: осуществлен минометный обстрел (6 взрывов).
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- Великописаревская громада: зафиксирован обстрел из гранатомета (6 взрывов) и миномета (8 взрывов).
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- Юнаковская громада: осуществлен пуск с самолета ракет НАР (2 взрыва).
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- Шалигинская громада: россияне били из ствольной артиллерии (5 взрывов).
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Напомним
Российские войска за прошедшие сутки трижды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 3 обстрела (36 взрывов) из различных видов вооружения.