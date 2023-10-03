Сумскую область утром враг обстрелял из минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские войска сегодня утром дважды ударили из минометов по Сумской области, сообщили во вторник в Сумской ОВА, пишет УНН.
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"С утра россияне совершили 2 минометных обстрела. Зафиксировано 7 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская (5 взрывов) и Зноб-Новгородская (2 взрыва) громады", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Детали
По данным ОК "Север", российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. "Всего за прошедшие сутки насчитано 9 обстрелов (46 взрывов) из различных видов вооружения", - указали в ОК "Север" в Telegram.
Как сообщается, за прошедшие сутки в Черниговской области зафиксированы вражеские обстрелы Семеновской и Городнянской громад, предположительно, из минометов, Новгород-Северской громады, предположительно, из ствольной артиллерии. В Сумской области - в Шосткинском районе, предположительно, из ствольной артиллерии и минометов. "К счастью, информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована", - сообщили в ОК "Север".
Дополнение
В прошедшие сутки оккупанты обстреляли пограничье Сумской области 13 раз.