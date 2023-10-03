Оккупанты атаковали приграничье Сумщины 15 раз: прозвучало 79 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В течение вторника россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 79 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Николаевская сельская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская громады.
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- Николаевская громада: враг бил из артиллерии (1 взрыв).
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- Хотинская громада: осуществлен минометный обстрел (10 взрывов) и артобстрелы (8 взрывов).
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- Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (17 взрывов) и обстрел из минометов (3 взрыва).
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- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (1 взрыв).
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- Белопольская громада: 11 мин сбросил враг на территорию громады. Также был артиллерийский обстрел (11 взрывов)
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- Юнаковская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва).
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- Эсманская община: были минометные обстрелы (10 взрывов).
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- Шалыгинская община: россияне били из артиллерии (4 взрыва).
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Напомним
Российские войска сегодня утром дважды ударили сз минометов по Сумской области.