Суддя ВАКС Галабала із доходом 250 тис. грн на місяць судився за аліменти на єдиного сина – хотів платити 1 грн – експерт

Суддя ВАКС Маркіян Галабала із місячним доходом 250 тис. грн намагався зменшити аліменти на єдиного сина до 1 грн. Суд не підтримав його позов та ухвалив рішення на користь колишньої дружини. Про це написав політичний експерт Олег Постернак.

Суддя ВАКС із доходом 250 тис. грн на місяць судився з колишньою дружиною за аліменти на єдиного сина – хотів платити 1 грн. Маркіян Галабала у 2023–2024 рр. судився з колишньою дружиною за зменшення розміру аліментів на утримання сина з 22 720 до 1 (!) грн (справа 760/10525/23). Начебто у нього не було змоги контролювати цільове використання коштів, тож платити не треба зовсім. Суд, природно, відмовив, бо це вже занадто навіть для колеги-безпрєдєльщика