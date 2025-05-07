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Суддя ВАКС Галабала із доходом 250 тис. грн на місяць судився за аліменти на єдиного сина – хотів платити 1 грн – експерт

Київ • УНН

 • 3620 перегляди

Маркіян Галабала намагався зменшити аліменти сину до 1 грн. Суд відхилив позов. Експерт вказує на інші факти з біографії судді.

Суддя ВАКС Галабала із доходом 250 тис. грн на місяць судився за аліменти на єдиного сина – хотів платити 1 грн – експерт

Суддя ВАКС Маркіян Галабала із місячним доходом 250 тис. грн намагався зменшити аліменти на єдиного сина до 1 грн. Суд не підтримав його позов та ухвалив рішення на користь колишньої дружини. Про це написав політичний експерт Олег Постернак.

Суддя ВАКС із доходом 250 тис. грн на місяць судився з колишньою дружиною за аліменти на єдиного сина – хотів платити 1 грн. Маркіян Галабала у 2023–2024 рр. судився з колишньою дружиною за зменшення розміру аліментів на утримання сина з 22 720 до 1 (!) грн (справа 760/10525/23). Начебто у нього не було змоги контролювати цільове використання коштів, тож платити не треба зовсім. Суд, природно, відмовив, бо це вже занадто навіть для колеги-безпрєдєльщика

– написав Постернак.

Експерт уточнив, що згідно з декларацією Габали, у судді ВАКС зарплата за рік становила 2,5 млн грн, ще пів мільйона – дохід від процентів та відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

"Тобто 3 млн грн тільки доходів за рік – 250 тис. на місяць. Аліменти на єдиного сина, відповідно, становлять менше десятої частини зарплати. А ще є заощадження на понад 1,6 млн грн. Вимагати 1 грн аліментів з боку Галабали взагалі дико", – наголосив він.

Також Постернак навів інші факти з біографії судді.

"Галабала – це сучасний Корейко судової системи. Як повідомляють ЗМІ, зараз з Гугла зачищається будь-яка згадка про те, що Галабала захищав ексміністра Януковича, відомого найбільшим хабарем в історії України Миколу Злочевського, а також нардепа-регіонала Оніщенка", – повідомив він.

На думку експерта, моральні питання важливі стосовно судді Галабали.

"Ці люди від імені держави судять інших, тож їхні рішення залежать у тому числі й від особистих переконань. І якщо судді байдуже на неповнолітнього сина, то навряд нас здивують їхні рішення на користь злочинців, коли у повітрі запахне можливою матеріальною вигодою. Зрештою, це ще не все – про дуже цікаві подробиці справи судді Галабали я незабаром розповім окремо", – зауважив він.

Загалом, все більше випливає на поверхню скандалів в антикорупційному трикутнику НАБУ–САП–ВАКС.

"Прогнило все у Данському королівстві", – підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що суддя ВАКС Маркіян Галабала незаконно отримав службове житло, незважаючи на те, що житлом у м. Києві був забезпечений. Також він не зазначив у декларації ще низку відомостей.

Лілія Подоляк

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