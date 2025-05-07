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Судья ВАКС Галабала с доходом 250 тыс. грн в месяц судился за алименты на единственного сына – хотел платить 1 грн – эксперт

Киев • УНН

 • 1736 просмотра

Маркиян Галабала пытался уменьшить алименты сыну до 1 грн. Суд отклонил иск. Эксперт указывает на другие факты из биографии судьи.

Судья ВАКС Галабала с доходом 250 тыс. грн в месяц судился за алименты на единственного сына – хотел платить 1 грн – эксперт

Судья ВАКС Маркиян Галабала с месячным доходом 250 тыс. грн пытался уменьшить алименты на единственного сына до 1 грн. Суд не поддержал его иск и принял решение в пользу бывшей супруги. Об этом написал политический эксперт Олег Постернак.

Судья ВАКС с доходом 250 тыс. грн в месяц судился с бывшей женой за алименты на единственного сына – хотел платить 1 грн. Маркиян Галабала в 2023–2024 гг. судился с бывшей супругой за уменьшение размера алиментов на содержание сына с 22 720 до 1(!) грн (дело 760/10525/23). Вроде бы у него не было возможности контролировать целевое использование средств, так что платить не нужно совсем. Суд, естественно, отказал, потому что это слишком даже для коллеги-беспредельщика

– написал Постернак.

Эксперт уточнил, что согласно декларации Габалы, у судьи ВАКС зарплата за год составила 2,5 млн грн, еще полмиллиона – доход от процентов и отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

"То есть 3 млн грн только доходов за год – 250 тыс. в месяц. Алименты на единственного сына, соответственно, составляют менее десятой части зарплаты. А еще есть сбережения более чем на 1,6 млн грн. Требовать 1 грн алиментов со стороны Галабалы вообще дико", – подчеркнул он.

Также Постернак привел другие факты биографии судьи.

"Галабала – это современный Корейко судебной системы. Как сообщают СМИ, сейчас из Гугла зачищается любое упоминание о том, что Галабала защищал экс-министра Януковича, известного самой большой взяткой в истории Украины Николая Злочевского, а также нардепа-регионала Онищенко", – сообщил он.

По мнению эксперта, моральные вопросы важны в отношении судьи Галабалы.

"Эти люди от имени государства судят других, поэтому их решения зависят, в том числе, и от личных убеждений. И если судьи безразличны несовершеннолетнему сыну, то вряд ли нас удивят их решения в пользу преступников, когда в воздухе запахнет возможной материальной выгодой. В конце концов это еще не все – об очень интересных подробностях дела судьи Галабалы я вскоре расскажу отдельно", – отметил он.

В общем, все больше выходит на поверхность скандалов в антикоррупционном треугольнике НАБУ-САП-ВАКС.

"Прогнило все в Датском королевстве", – резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что судья ВАКС Маркиян Галабала незаконно получил служебное жилье, невзирая на то, что жильем в г. Киеве был обеспечен. Также он не указал в декларации еще ряд сведений.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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