Судді Тандиру, який збив нацгвардійця, продовжили запобіжний захід на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Судді Олексію Тандиру, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП продовжили запобіжний захід. Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.
Деталі
Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Підозрюваний перебуватиме під вартою до 4 листопада без права на заставу.
Доповнення
5 серпня розпочалося підготовче засідання у справі про смертельну ДТП за участі колишнього голови Макарівського районного суду Київщини Олексія Тандира. Суд не задовольнив жодного з клопотань захисту, зокрема про відвід судді.
Нагадаємо
26 травня близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі «Лексус», рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.
Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
Вища рада правосуддя на засіданні 27 травня задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді.