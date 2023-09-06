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Судді Тандиру, який збив нацгвардійця, продовжили запобіжний захід на два місяці

Київ • УНН

 • 392135 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Судді Олексію Тандиру, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП продовжили запобіжний захід. Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.

Деталі

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Підозрюваний перебуватиме під вартою до 4 листопада без права на заставу.

Доповнення 

5 серпня розпочалося підготовче засідання у справі про смертельну ДТП за участі колишнього голови Макарівського районного суду Київщини Олексія Тандира. Суд не задовольнив жодного з клопотань захисту, зокрема про відвід судді.

Нагадаємо

26 травня близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі «Лексус», рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

Вища рада правосуддя на засіданні 27 травня задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. 

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