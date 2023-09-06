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Судье Тандыру, сбившему нацгвардейца, продлили меру пресечения на два месяца

Киев • УНН

 • 392134 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Судье Алексею Тандыру, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП продлили меру пресечения. Об этом сообщает Суспильне, пишет УНН.

Детали

Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру. Подозреваемый будет находиться под стражей до 4 ноября без права на залог.

Дополнение 

5 августа началось подготовительное заседание по делу о смертельном ДТП с участием бывшего председателя Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. Суд не удовлетворил ни одного из ходатайств защиты, в частности об отводе судьи.

Напомним

26 мая около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле «Лексус», двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Высший совет правосудия на заседании 27 мая удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. 

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