Суд зобов'язав адміністрацію Трампа розкрити творців таємного фонду на $1,8 млрд

$44.730.1251.940.29
ukenru
04:26 • 5330 перегляди
росіяни вдарили по Кам'янському – 4 людини загинули, ще 5 постраждали
02:57 • 11346 перегляди
фсб заявила про підготовку замаху на митрополита Тихона нібито за завданням українських спецслужб
01:54 • 12118 перегляди
Буданов заявив, що регулярно спілкувався з пригожиним майже до заколоту "Вагнера"
01:16 • 11442 перегляди
Бессент спрогнозував обвал цін на нафту до $40 після завершення війни з Іраном
00:56 • 11098 перегляди
Україна у 2027 році отримає нові 155-мм САУ "Марта" для заміни радянської та західної артилерії
00:17 • 10463 перегляди
У Німеччині запустили виробництво тисяч далекобійних дронів для України – один із них б'є на 1500 км
23:55 • 11375 перегляди
Трамп завуальовано підтримав виробництво ракет Patriot в Україні – американські ЗМІPhoto
23:29 • 9624 перегляди
росія атакувала багатоповерхівку в Борисполі – там пожежа, двох жінок госпіталізувалиVideo
4 вересня, 22:37 • 10123 перегляди
Трамп може "віддати" Фолкленди Аргентині, щоб покарати Британію за Іран, аргентинський президент уже висунув вимоги
4 вересня, 20:58 • 12982 перегляди
Данія готується відправляти мігрантів до "центрів повернення" за межами ЄС - як це вплине на українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
4.9м/с
62%
742мм
Популярнi новини
У Києві чоловік на вулиці підірвав боєприпас, є поранені4 вересня, 19:19 • 4692 перегляди
У Генасамблеї ООН схвалили резолюцію щодо нової карти світу: в чому її особливість4 вересня, 19:54 • 5588 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 10649 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 10345 перегляди
У середньовічних рукописах знайшли ДНК небезпечного вірусу, який вирував тисячі років тому00:06 • 2704 перегляди
Публікації
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 38805 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 49235 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
4 вересня, 11:35 • 43724 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
4 вересня, 11:01 • 38952 перегляди
Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разуPhoto4 вересня, 10:21 • 47487 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Реткліфф (політик)
Стів Віткофф
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 10388 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 10691 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 26331 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 46313 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 42738 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The New York Times
Brent
2С22 «Богдана»
Mercedes-Benz Zetros

Суд зобов'язав адміністрацію Трампа розкрити творців таємного фонду на $1,8 млрд

Київ • УНН

 • 1570 перегляди

Федеральний суддя зобов’язав адміністрацію Трампа назвати розробників фонду на $1,8 млрд. Його могли використати для виплат помилуваним учасникам штурму Капітолію.

Суд зобов'язав адміністрацію Трампа розкрити творців таємного фонду на $1,8 млрд

Федеральний суддя у США зобов'язав адміністрацію президента Дональда Трампа розкрити імена людей, які розробили структуру так званого "фонду боротьби з використанням державних інституцій як зброї" обсягом майже $1,8 млрд. Кошти фонду потенційно могли піти, зокрема, на виплати помилуваним Трампом учасникам штурму Капітолію 6 січня 2021 року, повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Суддя Іван Девіс частково задовольнив клопотання позивачів, які вимагають від федерального уряду розкрити інформацію про створення фонду. Серед іншого, адміністрація має назвати його розробників.

Сьогоднішнє розпорядження про розкриття інформації є значним кроком у розслідуванні таємного фонду

– заявив старший юрисконсульт Democracy Forward Аман Джордж.

На фонд планували спрямувати майже $1,8 млрд

Фонд передбачили в межах угоди між Трампом, 2 його синами та його компанією з одного боку і Податковою службою США (IRS) з іншого. Він мав передбачати близько $1,8 млрд коштів платників податків для людей, які, за формулюванням угоди, "постраждали від використання державних інституцій як зброї та судових переслідувань".

Верховний суд США знову дозволив Трампу продовжити будівництво бальної зали Білого дому01.09.26, 01:38 • 4217 переглядiв

Положення могло поширюватися на учасників штурму Капітолію, яких засудили за злочини, а згодом помилував Трамп. У травні федеральний суддя тимчасово заблокував фонд після подання позову.

Генеральний прокурор США Тодд Бланш пізніше заявив, що фонд скасований і виплат із нього не буде. Водночас NBC News зазначає, що юридично залишається можливість його відновлення, оскільки документ про скасування підписали не всі сторони початкової угоди.

Суд у США заборонив адміністрації Трампа депортувати студентів за критику Ізраїлю30.08.26, 00:37 • 5010 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки