Суд зобов'язав адміністрацію Трампа розкрити творців таємного фонду на $1,8 млрд

Федеральний суддя у США зобов'язав адміністрацію президента Дональда Трампа розкрити імена людей, які розробили структуру так званого "фонду боротьби з використанням державних інституцій як зброї" обсягом майже $1,8 млрд. Кошти фонду потенційно могли піти, зокрема, на виплати помилуваним Трампом учасникам штурму Капітолію 6 січня 2021 року, повідомляє NBC News, пише УНН.

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Суддя Іван Девіс частково задовольнив клопотання позивачів, які вимагають від федерального уряду розкрити інформацію про створення фонду. Серед іншого, адміністрація має назвати його розробників.

Сьогоднішнє розпорядження про розкриття інформації є значним кроком у розслідуванні таємного фонду – заявив старший юрисконсульт Democracy Forward Аман Джордж.

На фонд планували спрямувати майже $1,8 млрд

Фонд передбачили в межах угоди між Трампом, 2 його синами та його компанією з одного боку і Податковою службою США (IRS) з іншого. Він мав передбачати близько $1,8 млрд коштів платників податків для людей, які, за формулюванням угоди, "постраждали від використання державних інституцій як зброї та судових переслідувань".

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Положення могло поширюватися на учасників штурму Капітолію, яких засудили за злочини, а згодом помилував Трамп. У травні федеральний суддя тимчасово заблокував фонд після подання позову.

Генеральний прокурор США Тодд Бланш пізніше заявив, що фонд скасований і виплат із нього не буде. Водночас NBC News зазначає, що юридично залишається можливість його відновлення, оскільки документ про скасування підписали не всі сторони початкової угоди.

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