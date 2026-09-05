Суд обязал администрацию Трампа раскрыть создателей тайного фонда на $1,8 млрд

Федеральный судья в США обязал администрацию президента Дональда Трампа раскрыть имена людей, разработавших структуру так называемого «фонда борьбы с использованием государственных институтов как оружия» объемом почти $1,8 млрд. Средства фонда потенциально могли пойти, в частности, на выплаты помилованным Трампом участникам штурма Капитолия 6 января 2021 года, сообщает NBC News, пишет УНН.

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Судья Иван Дэвис частично удовлетворил ходатайство истцов, требующих от федерального правительства раскрыть информацию о создании фонда. В частности, администрация должна назвать его разработчиков.

Сегодняшнее распоряжение о раскрытии информации является значительным шагом в расследовании тайного фонда — заявил старший юрисконсульт Democracy Forward Аман Джордж.

На фонд планировали направить почти $1,8 млрд

Фонд был предусмотрен в рамках соглашения между Трампом, двумя его сыновьями и его компанией, с одной стороны, и Налоговой службой США (IRS) — с другой. Он должен был предусматривать около $1,8 млрд средств налогоплательщиков для людей, которые, согласно формулировке соглашения, «пострадали от использования государственных институтов как оружия и судебных преследований».

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Положение могло распространяться на участников штурма Капитолия, осужденных за преступления, а впоследствии помилованных Трампом. В мае федеральный судья временно заблокировал фонд после подачи иска.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш позже заявил, что фонд отменен и выплат из него не будет. Вместе с тем NBC News отмечает, что юридически остается возможность его восстановления, поскольку документ об отмене подписали не все стороны первоначального соглашения.

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