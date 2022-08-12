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Суд зняв арешт з будівлі ТРЦ Ocean Plaza

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва зняв арешт з будівлі ТРЦ Ocean Plaza, передає УНН із посиланням на відповідну ухвалу суду. Арешт також знято з банківських рахунків власника ТРЦ – ТОВ "ІС Либідь".

Суд зняв арешт з будівлі ТРЦ Ocean Plaza

Деталі

Як йдеться в ухвалах, арешт Ocean Plaza та "ІС Либідь" є надмірно обтяжливим та неспівмірним із завданнями кримінального провадження.

Рішенням суду забороняються будь-які видаткові операції "ІС Либідь" за межі України, а також виплата дивідендів громадянам та юридичним особам іноземних держав та будь-які інші виплати на рахунки, які відкриті в іноземних банках, та рахунки нерезидентів України.

Водночас нещодавно стало відомо, що заарештовані корпоративні права Ocean Plaza передали до АРМА.

Досудове розслідування встановило, що гроші, отримані від діяльності ТРЦ, перераховували за допомогою ланцюга фінансових операцій на адресу громадян росії, які у подальшому використовували їх, зокрема, для фінансування виробництва та постачання боєприпасів збройним силам рф.

Контекст

Київський ТРЦ Ocean Plaza, який пов'язаний із другом російського диктатора володимира путіна, бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, нещодавно було повністю закрито. Він фактично припинив роботу одразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну, 24 лютого. Працювали лише кілька магазинів і супермаркет на нульовому поверсі.

Через кіпрську Ocean Plaza Project Ltd 33% торговельного центру належать компанії UPD Holdings Limited, якою раніше володів бізнесмен Василь Хмельницький. Інша компанія належить групі "ТПС Нерухомість", яка володіє п'ятьма торговельними центрами у країні-агресорі. Її заснували Олександр Скоробогатько, Олександр Пономаренко і Аркадій Ротенберг. До 2019 року її контролювала Лілія Ротенберг, донька російського олігарха Аркадія Ротенберга, який фактично побудував Кримський міст.

У росії Ротенбергу належить велика кількість бізнесів, зокрема компанія "Міндобрива". Понад 75% продукції його бізнесу раніше йшло на експорт, половину з якого постачали через аміакопровод “Тольятті-Одеса”. Він проходить як через росію, так і через Україну, зокрема через Луганську, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

Далі відгрузка добрив йшла морем через "Одеський припортовий завод" в інші країни. Цією ж схемою користувався ще один російський завод – "ТольятіАзот" – для транспортування аміаку через Україну. З 24 лютого цей аміакопровід припинив роботу.

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