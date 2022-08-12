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Суд снял арест со здания ТРЦ Ocean Plaza

Киев • УНН

 • 178520 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Печерский районный суд Киева снял арест со здания ТРЦ Ocean Plaza, передает УНН со ссылкой на соответствующее постановление суда. Арест также снят с банковских счетов владельца ТРЦ – ООО "ИС Лыбидь".

Суд снял арест со здания ТРЦ Ocean Plaza

Детали

Как говорится в постановлениях, арест Ocean Plaza и "ИС Лыбидь" является чрезмерно обременительным и несоразмерным с задачами уголовного производства.

Решением суда запрещаются какие-либо расходные операции "ИС Лыбидь" за пределы Украины, а также выплата дивидендов гражданам и юридическим лицам иностранных государств и любые другие выплаты на счета, открытые в иностранных банках, и счета нерезидентов Украины.

В то же время недавно стало известно, что арестованные корпоративные права Ocean Plaza передали в АРМА.

Досудебное расследование установило, что деньги, полученные от деятельности ТРЦ, перечислялись посредством цепи финансовых операций в адрес граждан россии, которые в дальнейшем использовали их, в частности, для финансирования производства и поставки боеприпасов вооруженным силам рф.

Контекст

Киевский ТРЦ Ocean Plaza, связанный с другом российского диктатора владимира путина, бизнесменом Аркадием Ротенбергом, недавно был полностью закрыт. Он фактически приостановил работу сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину, 24 февраля. Работали всего несколько магазинов и супермаркет на нулевом этаже.

Через кипрскую Ocean Plaza Project Ltd 33% торгового центра принадлежат компании UPD Holdings Limited, которой ранее владел бизнесмен Василий Хмельницкий. Другая компания принадлежит группе "ТПС Недвижимость", которая владеет пятью торговыми центрами в стране-агрессоре. Ее основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг. До 2019 года ее контролировала Лилия Ротенберг, дочь российского олигарха Аркадия Ротенберга, который фактически построил Крымский мост.

В россии Ротенбергу принадлежит большое количество бизнесов, в частности компания "Минудобрения". Более 75% продукции его бизнеса ранее уходило на экспорт, половину из которого поставляли через аммиакопровод “Тольятти-Одесса”. Он проходит как через россию, так и через Украину, в частности через Луганскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Далее отгрузка удобрений шла по морю через "Одесский припортовый завод" в другие страны. Этой же схемой пользовался еще один российский завод – "ТольятиАзот" – для транспортировки аммиака через Украину. С 24 февраля этот аммиакопровод прекратил работу.

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