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Заарештовані корпоративні права Ocean Plaza передали до АРМА – Офіс Генпрокурора

Заарештовані корпоративні права Ocean Plaza передали до АРМА – Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 173679 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. В управління АРМА передали заарештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн грн, серед них один із найбільших торговельно-розважальних центрів Києва – Ocean Plaza. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін, інформує УНН.

Цитата

"Офісом Генпрокурора в управління АРМА передано арештовані корпоративні права товариств на понад 350 мільйонів гривень. Йдеться, в тому числі, про один з найбільших торгово-розважальних центрів в столиці. Серед його кінцевих бенефіціарних власників – громадяни росії з близького оточення очільника країни-агресора", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Досудове розслідування встановило, що гроші, отримані від діяльності ТРЦ, перераховували за допомогою ланцюга фінансових операцій на адресу громадян росії, які у подальшому використовували їх, зокрема, для фінансування виробництва та постачання боєприпасів збройним силам рф.

Контекст

Київський ТРЦ Ocean Plaza, який пов'язаний із другом російського диктатора володимира путіна, бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, нещодавно було повністю закрито. Він фактично припинив роботу одразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну, 24 лютого. Працювали лише кілька магазинів і супермаркет на нульовому поверсі. 

Через кіпрську Ocean Plaza Project Ltd 33% торговельного центру належать компанії UPD Holdings Limited, якою раніше володів бізнесмен Василь Хмельницький. Інша компанія належить групі "ТПС Нерухомість", яка володіє п'ятьма торговельними центрами у країні-агресорі. Її заснували Олександр Скоробогатько, Олександр Пономаренко і Аркадій Ротенберг. До 2019 року її контролювала Лілія Ротенберг, донька російського олігарха Аркадія Ротенберга, який фактично побудував Кримський міст.

У росії Ротенбергу належить велика кількість бізнесів, зокрема компанія "Міндобрива". Понад 75% продукції його бізнесу раніше йшло на експорт, половину з якого постачали через аміакопровод “Тольятті-Одеса”. Він проходить як через росію, так і через Україну, зокрема через Луганську, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

Далі відгрузка добрив йшла морем через "Одеський припортовий завод" в інші країни. Цією ж схемою користувався ще один російський завод –  "ТольятіАзот" – для транспортування аміаку через Україну. З 24 лютого цей аміакопровід припинив роботу.

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