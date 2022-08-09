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Арестованные корпоративные права Ocean Plaza передали в АРМА – Офис Генпрокурора

Арестованные корпоративные права Ocean Plaza передали в АРМА – Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 173677 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В управление АРМА передали арестованные корпоративные права обществ более чем на 350 млн грн, среди них один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева – Ocean Plaza. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, информирует УНН.

Цитата

"Офисом Генпрокурора в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права обществ на свыше 350 миллионов гривен. Речь идет, в том числе, об одном из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице. Среди его конечных бенефициарных владельцев – граждане россии из близкого окружения главы страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Детали

Досудебное расследование установило, что деньги, полученные от деятельности ТРЦ, перечисляли с помощью цепи финансовых операций по адресу граждан россии, которые в дальнейшем использовали их, в частности, для финансирования производства и поставок боеприпасов вооруженным силам рф.

Контекст

Киевский ТРЦ Ocean Plaza, связанный с другом российского диктатора владимира путина, бизнесменом Аркадием Ротенбергом, недавно был полностью закрыт. Он фактически прекратил работу сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину, 24 февраля. Работали всего несколько магазинов и супермаркет на нулевом этаже.

Через кипрскую Ocean Plaza Project Ltd 33% торгового центра принадлежат компании UPD Holdings Limited, которой владел бизнесмен Василий Хмельницкий. Другая компания принадлежит группе "ТПС Недвижимость", которая владеет пятью торговыми центрами в стране-агрессоре. Ее основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг. До 2019 года ее контролировала Лилия Ротенберг, дочь российского олигарха Аркадия Ротенберга, фактически построившего Крымский мост.

В россии Ротенбергу принадлежит большое количество бизнесов, в частности компания "Минудобрения". Более 75% продукции его бизнеса ранее уходило на экспорт, половину из которого поставляли по аммиакопроводу "Тольятти-Одесса". Он проходит как через россию, так и через Украину, в частности через Луганскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Далее отгрузка удобрений шла по морю через "Одесский припортовый завод" в другие страны. Этой же схемой пользовался еще один российский завод – "ТольятиАзот" – для транспортировки аммиака через Украину. С 24 февраля этот аммиакопровод прекратил работу.

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