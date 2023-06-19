ДТП зі смертю нацгвардійця: суд залишив суддю Тандира під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Суд залишив під вартою суддю Олексія Тандира, підозрюваного у скоєнні ДТП в якій загинув нацгвардієць, під вартою, повідомляє УНН.
Рішення було ухвалине сьогодні.
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«Київський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць», - повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.
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У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
27 травня Вища рада правосуддя на засіданні задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.
Після рішення ВРП столична прокуратура невідкладно направила на розгляд до Печерського районного суду клопотання про обрання підозрюваному судді Олексію Тандиру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
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