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ДТП со смертью нацгвардейца: суд оставил судью Тандыра под стражей

Киев • УНН

 • 1006743 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Суд оставил под стражей судью Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении ДТП в котором погиб нацгвардеец, под стражей, сообщает УНН.

ДТП со смертью нацгвардейца: суд оставил судью Тандыра под стражей

Решение было принято сегодня.

Цитата

«Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для судьи, который подозревается в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб нацгвардеец», - сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Ранее

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

27 мая Высший совет правосудия на заседании удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

После решения ВСП столичная прокуратура безотлагательно направила на рассмотрение в Печерский районный суд ходатайство об избрании подозреваемому судье Алексею Тандыру меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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