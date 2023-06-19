ДТП со смертью нацгвардейца: суд оставил судью Тандыра под стражей

Решение было принято сегодня.

Цитата

«Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для судьи, который подозревается в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб нацгвардеец», - сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Ранее

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

27 мая Высший совет правосудия на заседании удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

После решения ВСП столичная прокуратура безотлагательно направила на рассмотрение в Печерский районный суд ходатайство об избрании подозреваемому судье Алексею Тандыру меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судья Тандыр не захотел отвечать на вопросы журналистов, почему сел за руль