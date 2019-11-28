Суд залишив під вартою ветерана АТО із позивним "Пума"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ветерана АТО Інни Грищенко, позивний "Пума". Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі суду.
“Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про тримання під вартою ветерана АТО Інни Грищенко”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, 6 листопада Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід ветерану АТО Інні Грищенко у вигляді тримання під вартою на 60 діб.
Раніше повідомлялось про затримання чоловіка “Пуми” — Владислава Грищенка, позивний “Буча”. Причина затримання — підозра в замаху на підприємця з Івано-Франківської області. Його дружину затримали у цій же справі.
Згодом Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що подружжя Грищенків також перевіряють на причетність до убивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.
“Можуть бути, а можуть і не бути (причетні Грищенки до справи Шеремета — ред). Але затримані вони по іншій справі. Не у зв’язку з Шереметом. Ми ж не можемо сказати, що зараз відбувається в цьому кримінальному провадженні”, — повідомив Рябошапка.