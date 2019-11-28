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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 37284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107374 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 96179 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Суд оставил под стражей ветерана АТО с позывным "Пума"

Суд оставил под стражей ветерана АТО с позывным "Пума"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей ветерана АТО Инны Грищенко, позывной "Пума". Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе суда.

"Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о содержании под стражей ветерана АТО Инны Грищенко", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 6 ноября Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко в виде содержания под стражей на 60 суток.

Ранее сообщалось о задержании мужа "Пумы" - Владислава Грищенко, позывной "Буча". Причина задержания - подозрение в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Его жену задержали по этому же делу.

Впоследствии Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что супругов Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

"Могут имет, а могут и не иметь (отношение Грищенки к делу Шеремета - ред). Но задержаны они по другому делу. Не в связи с Шереметом. Мы же не можем сказать, что сейчас происходит в этом уголовном производстве", - сообщил Рябошапка.

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