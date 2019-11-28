Суд оставил под стражей ветерана АТО с позывным "Пума"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей ветерана АТО Инны Грищенко, позывной "Пума". Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе суда.
"Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о содержании под стражей ветерана АТО Инны Грищенко", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 6 ноября Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко в виде содержания под стражей на 60 суток.
Ранее сообщалось о задержании мужа "Пумы" - Владислава Грищенко, позывной "Буча". Причина задержания - подозрение в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Его жену задержали по этому же делу.
Впоследствии Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что супругов Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.
"Могут имет, а могут и не иметь (отношение Грищенки к делу Шеремета - ред). Но задержаны они по другому делу. Не в связи с Шереметом. Мы же не можем сказать, что сейчас происходит в этом уголовном производстве", - сообщил Рябошапка.